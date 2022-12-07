Об этом сообщает Tribuna.com .

По словам президента Union Boxing Promotion Юрия Рубана, украинский боксер встретится с костариканцем 28 января на крытой арене "Уэмбли", которая вмещает 12,5 тыс. зрителей и расположена рядом с легендарным футбольным стадионом.

Далакян и Хименес выйдут на ринг в рамках шоу промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensbery Promotions, сотрудничающей с чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри.

Бой между чемпионом мира в самом легком весе (до 50,9 кг) Артемом Далакяном и Дэвидом Хименесом был назначен на 31 августа 2022 года, но украинец и костариканец не смогли договориться о месте встречи.

В общей сложности 35-летний Далакян одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения. Он владеет титулом WBA с 2018 года. У 30-летнего Хименеса 12 побед и нет поражений.

21 ноября стало известно, что Артем Далакян будет защищать титул чемпиона мира WBA в самом легком весе в бою против Дэвида Хименеса в январе 2023 года.

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