Украинский боксер победил нокаутом после поражения в чемпионском поединке
Украинский боксер Карен Чухаджян победил венесуэльца Мичела Маркано нокаутом во втором раунде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В поединке, состоявшемся 29 апреля в Мадриде, Чухаджян одержал досрочную победу. После нескольких ударов боксера из Украины во втором раунде, Маркано опустился на колено, а из его угла выбросили полотенце о капитуляции.
Рефери зафиксировал победу Чухаджяна техническим нокаутом. Она стала для него 22-й в карьере, в пассиве бойца полусреднего веса (до 66,7 кг) также есть два поражения.
Этот поединок стал для 27-летнего Карена Чухаджяна первым после проигрыша американцу Джарону Эннису в бою за титул временного чемпиона мира по версии IBF (Международной боксерской федерации).
- 8 января Карен Чухаджян уступил единогласным решением судей американцу Джарону Эннису в поединке за титул IBF.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное