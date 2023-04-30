Об этом сообщает Еспресо.TV.

В поединке, состоявшемся 29 апреля в Мадриде, Чухаджян одержал досрочную победу. После нескольких ударов боксера из Украины во втором раунде, Маркано опустился на колено, а из его угла выбросили полотенце о капитуляции.

Рефери зафиксировал победу Чухаджяна техническим нокаутом. Она стала для него 22-й в карьере, в пассиве бойца полусреднего веса (до 66,7 кг) также есть два поражения.

Этот поединок стал для 27-летнего Карена Чухаджяна первым после проигрыша американцу Джарону Эннису в бою за титул временного чемпиона мира по версии IBF (Международной боксерской федерации).