Об этом сообщает Еспресо.TV.

В субботу, 27 августа, в Гамбурге (Германия) Вихрист одолел Джонсона по итогам восьми раундов единогласным решением судей – 80:72, 80:72, 80:72.

Для 30-летнего Вихриста победа над американцем стала 10-й в карьере. 42-летний Джонсон потерпел 21-е поражение, также у него 35 побед и 1 ничья.

Кевин Джонсон неоднократно выходил на ринг против лидеров сверхтяжелого дивизиона. В 2009 году он проиграл по очкам украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), в 2012 году уступил судейское решение британцу Тайсону Фьюри, а в 2015-м был нокаутирован еще одним боксером из Великобритании. Джошуа.

14 августа другой украинский боксер Игорь Шевадзуцкий также победил по очкам Кевина Джонсона.

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