Украинский боксер по прозвищу Питбуль победил в бою за титул NABA

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на 18 марта в Питтсбурге (США) Довгун победил Сентено и защитил титул чемпиона NABA (Североамериканской боксерской ассоциации) во втором самом легком весе (до 52 кг). Украинец не отдал сопернику ни одного из десяти раундов – 100:90, 100:90, 100:90.

"Благодарю мою команду, мы близки к званию чемпиона мира. Также благодарю за сумасшедшую поддержку, это было невероятно! Я посвящаю свою победу украинскому народу и всем кто помогает нам победить! Спасибо. Слава Украине!" – написал Довгун после боя.

28-летний украинец по прозвищу Питбуль выиграл на профессиональном ринге все 15 поединков.