Украинский боксер перед чемпионским боем заговорил об амбициозных планах стать абсолютным чемпионом мира
Украинский чемпион WBA Артем Далакян рассказал, что стремится стать абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе
Об этом сообщает " Трибуна ".
Далакян дал четко понять, что не перейдет в новую весовую категорию, пока не станет абсолютным чемпионом мира и соберет все пояса в легчайшем весе (до 50,9 кг).
"Переход в следующую весовую категорию? Пока таких планов нет. Очень хотелось бы собрать все титулы в своем дивизионе. А потом уже можно идти дальше. Мы готовы объединять титулы. После первой защиты наша компания контактировала с представителями других чемпионов по версиям, но никто не изъявлял желания, ведь это для всех риск", – сказал украинец.
Артем Далакян владеет титулом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,9 кг). 20 ноября в Киеве он будет защищать этот титул в бою с Луисом Консепсьоном.
Украинец выиграл среди профессионалов все 20 поединков. У панамца 39 побед и восемь поражений.
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17 ноября чемпион мира WBA в самом легком весе Артем Далакян провел дуэль взглядов перед поединком с панамцем Луисом Консепсьоном.
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