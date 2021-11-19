Украинский боксер перед чемпионским боем заговорил об амбициозных планах стать абсолютным чемпионом мира

Об этом сообщает " Трибуна ".



Далакян дал четко понять, что не перейдет в новую весовую категорию, пока не станет абсолютным чемпионом мира и соберет все пояса в легчайшем весе (до 50,9 кг).



"Переход в следующую весовую категорию? Пока таких планов нет. Очень хотелось бы собрать все титулы в своем дивизионе. А потом уже можно идти дальше. Мы готовы объединять титулы. После первой защиты наша компания контактировала с представителями других чемпионов по версиям, но никто не изъявлял желания, ведь это для всех риск", – сказал украинец.



Артем Далакян владеет титулом WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,9 кг). 20 ноября в Киеве он будет защищать этот титул в бою с Луисом Консепсьоном.



Украинец выиграл среди профессионалов все 20 поединков. У панамца 39 побед и восемь поражений.

17 ноября чемпион мира WBA в самом легком весе Артем Далакян провел дуэль взглядов перед поединком с панамцем Луисом Консепсьоном.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb