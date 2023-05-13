Об этом сообщает BoxingScene .

Денис Беринчик отказался защищать титул чемпиона EBU (Европейского боксерского союза) в легком весе (до 61,2 кг) в поединке против 46-летнего итальянца Эмилиано Марсили, с которым он мог встретиться 24 июня.

Таким образом украинец лишился от пояса, который получил в декабре 2022 года благодаря победе над французом Иваном Менди. Эмилиано Марсили поспорит за вакантное звание с другим соперником.

35-летний Беринчик также владеет титулом Всемирной боксерской организации – WBO International.