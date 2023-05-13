Украинский боксер отказался от чемпионского титула
Украинец Денис Беринчик отказался от титула чемпиона Европы в легком весе по версии EBU
Об этом сообщает BoxingScene .
Денис Беринчик отказался защищать титул чемпиона EBU (Европейского боксерского союза) в легком весе (до 61,2 кг) в поединке против 46-летнего итальянца Эмилиано Марсили, с которым он мог встретиться 24 июня.
Таким образом украинец лишился от пояса, который получил в декабре 2022 года благодаря победе над французом Иваном Менди. Эмилиано Марсили поспорит за вакантное звание с другим соперником.
35-летний Беринчик также владеет титулом Всемирной боксерской организации – WBO International.
- 3 декабря 2022 года Денис Беринчик победил француза Ивана Менди .
- 2 мая стало известно, что Беринчик перенес следующий поединок на лето 2023 года.
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