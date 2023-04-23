Украинский боксер одержал досрочную победу в андеркарде главного боя весны
Украинец Федор Черкашин нокаутировал мексиканца Элиаса Эспадаса в андеркарде поединка между американцами Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе (США) Федор Черкашин, выступающий в среднем весе (до 72,6 кг) победил Элиаса Эспадаса техническим нокаутом в девятом раунде. Для украинца эта победа стала 22-й в карьере, у него нет ни одного поражения.
Черкашин отбоксировал в андеркарде боя, где Дэвис нокаутировал Гарсию и защитил титул "регулярного" чемпиона по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг). Встречу двух американцев назвали главным поединком весны в мировом боксе.
- 23 апреля Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию и защитил титул "регулярного" чемпиона мира в легком весе по версии WBA.
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