Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе (США) Федор Черкашин, выступающий в среднем весе (до 72,6 кг) победил Элиаса Эспадаса техническим нокаутом в девятом раунде. Для украинца эта победа стала 22-й в карьере, у него нет ни одного поражения.

Черкашин отбоксировал в андеркарде боя, где Дэвис нокаутировал Гарсию и защитил титул "регулярного" чемпиона по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг). Встречу двух американцев назвали главным поединком весны в мировом боксе.