Украинский боксер одержал 22 победу нокаутом и защитил титул WBC
Украинец Сергей Богачук нокаутировал американца Натаниеля Галлимора и защиты титул WBC Continental Americas в первом среднем весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ночь на 28 января в Монтебелло (США), Богачук доминировал на протяжении всего поединка и заставил рефери в конце шестого раунда остановить избиение Галлимора и зафиксировать победу украинца техническим нокаутом.
Сергей Богачук защитил титул Всемирного боксерского совета WBC Continental Americas в первом среднем весе (до 69,9 кг). Украинец одержал все свои 22 победы нокаутом. Также он потерпел одно поражение.
- 28 января украинский боксер Артем Далакян проведет бой против костариканца Дэвида Хименеса.
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