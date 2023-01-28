Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на 28 января в Монтебелло (США), Богачук доминировал на протяжении всего поединка и заставил рефери в конце шестого раунда остановить избиение Галлимора и зафиксировать победу украинца техническим нокаутом.

Сергей Богачук защитил титул Всемирного боксерского совета WBC Continental Americas в первом среднем весе (до 69,9 кг). Украинец одержал все свои 22 победы нокаутом. Также он потерпел одно поражение.

28 января украинский боксер Артем Далакян проведет бой против костариканца Дэвида Хименеса.

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