Украинский боксер одержал 12 победу в карьере

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Люблине (Польша) Чеботарь, выступающий в полусреднем весе (до 66,7 кг), победил Сербана по итогам 8 раундов по очкам - 78:74, 79:73, 80:72.

Для 20-летнего украинца эта победа стала 12-й в профессиональной карьере. У него нет ни одного поражения.

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