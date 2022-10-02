Украинский боксер одержал 12 победу в карьере
Украинский боксер Василий Чеботар выиграл у чеха Мирослава Сербана и одержал 12 победу в карьере
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Люблине (Польша) Чеботарь, выступающий в полусреднем весе (до 66,7 кг), победил Сербана по итогам 8 раундов по очкам - 78:74, 79:73, 80:72.
Для 20-летнего украинца эта победа стала 12-й в профессиональной карьере. У него нет ни одного поражения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.68
Покупка 40.68Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное