Об этом сообщает BoxingScene .

"У него был другой уровень скорости, чем я привык. Не ищу оправданий. Хотел сделать больше, чтобы нанести ему вред", - сказал Чухаджян.

Также после поединка он констатировал, что сделал недостаточно, чтобы ему подняли руку в бою за временный титул IBF (Международной боксерской федерации) в полусреднем весе (до 66,7 кг).

"На этот раз поражение. Никаких оправданий у меня нет, я сделал недостаточно для того, чтобы мне подняли руку. Спасибо всем, кто поддерживал и верил в меня, извините, что подвел. Я получил неоценимый опыт, бой показал, что у нас есть еще много того, над чем нужно работать. Работа над ошибками будет сделана и я вернусь сильнее", - пообещал Чухаджян в Instagram .

8 января Карен Чухаджян уступил единогласным решением судей Джарону Эннису в поединке за звание чемпиона мира IBF в полусреднем весе.

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