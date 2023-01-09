Украинский боксер назвал причины поражения в бою за чемпионский титул
Украинский боксер Карен Чухаджян признал, что оказался не готов к скорости, которую ему предложил американец Джарон Эннис в бою за титлу временного чемпиона мира IBF
Об этом сообщает BoxingScene .
"У него был другой уровень скорости, чем я привык. Не ищу оправданий. Хотел сделать больше, чтобы нанести ему вред", - сказал Чухаджян.
Также после поединка он констатировал, что сделал недостаточно, чтобы ему подняли руку в бою за временный титул IBF (Международной боксерской федерации) в полусреднем весе (до 66,7 кг).
"На этот раз поражение. Никаких оправданий у меня нет, я сделал недостаточно для того, чтобы мне подняли руку. Спасибо всем, кто поддерживал и верил в меня, извините, что подвел. Я получил неоценимый опыт, бой показал, что у нас есть еще много того, над чем нужно работать. Работа над ошибками будет сделана и я вернусь сильнее", - пообещал Чухаджян в Instagram .
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8 января Карен Чухаджян уступил единогласным решением судей Джарону Эннису в поединке за звание чемпиона мира IBF в полусреднем весе.
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