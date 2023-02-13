Украинский боксер, которого сравнивали с Кличко, назвал причину первого поражения в карьере
Украинец Виктор Выхрыст заявил, что отказался от продолжения боя с кубинцем Леньером Перо из-за боли в ребрах
Об этом сообщает Figtnews .
По словам Выхрыста, после пропущенного от кубинца в восьмом раунде удара, боль стала такой невыносимой, что он не мог продолжать поединок.
"После шестого раунда у меня болели ребра, но я решил продолжить бой. Боль усиливалась и не позволяла мне сражаться в полную силу. Понимал, что побеждаю по очкам и контролирую бой, но после пропущенного удара в восьмом раунде боль была настолько невыносимой, что я больше не мог двигаться", - рассказал Выхрыст.
Для украинского боксера, которого из-за роста 196 см и внешнего сходства сравнивали с Владимиром Кличко, это поражение стало первым на профессиональном ринге. Украинец проигрывал кубинцу как любитель.
- 12 февраля Виктор Выхрыст уступил техническим нокаутом Леньеру Перо и потерпел первое поражение в карьере среди профессионалов.
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