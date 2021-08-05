Украинский боксер Хижняк в ожесточенном бою вышел в финал Олимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За выход в финал Олимпиады-2020 в категории до 75 кг Александр Хижняк спорил с Эумиром Марсиалем с Филиппин.

Боксеры активно начали поединок и устроили жесткий размен ударами, а у филиппинца после первого раунда появилось рассечение. Несмотря на это, именно Марсиаль захватил у судей лидерство по очкам.Во втором раунде Хижняк добавил в активности, но три из пяти судей снова отдали перевес филиппинцу.Украинец сломал ход поединка в решающей трехминутке, в которой ему предпочтение отдали все судьи. В итоге Хижняк победил Марсиаль раздельным решением - 3: 2, вышел в финал и гарантировал Украине как минимум серебро.

Финальный бой в категории до 75 кг состоится 7 августа.

В 1/8 финала Александр Хижняк победил японца Юито Мориваки - 5: 0, а в четвертьфинале выиграл у раздельным решением судей в доминиканца Эури Мартинеса - 4: 1.

За 13 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 12 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.

Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.