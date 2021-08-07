Украинский боксер Хижняк проиграл нокаутом в бою за золото Олимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В бою за золотую медаль в весовой категории до 75 кг Александр Хижняк встречался с Эбертом Соузой.

Украинец сразу захватил инициативу и пошел вперед. Все 5 судей отдали Хижняку победу в первом раунде. Во втором раунде наш боксер продолжил доминировать на ринге и снова выиграл на карточках всех судей. Однако Хижняк не смог довести бой до победы. В третьем раунде он пропустил мощный удар навстречу от Соузы и проиграл нокаутом. Украинец на Играх в Токио получил серебряную награду.

В 1/8 финала Александр Хижняк победил японца Юито Мориваки - 5:0. В четвертьфинале выиграл раздельным решением судей у доминиканца Эури Мартинеса - 4:1. А в полуфинале с большим трудом прошел Эумира Марсиаля с Филиппин - 3:2.

Всего за 15 соревновательных дней Олимпиады-2020 Украина получила 16 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Серебро и бронзу выиграла спортсменка Людмила Лузан - она стала третьей на дистанции 200 м на каноэ-одиночке и финишировала второй на дистанции 500 м с Анастасией Четвериковой.

В каратэ Анжелика Терлюга заняла второе место в весовой категории до 55 кг, а Станислав Горуна стал третьим в весе до 75 кг. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг. Также бронзовые медали Украине принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.