Украинский боксер дебютировал среди профессионалов победой нокаутом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время вечера бокса в Новом Сонче (Польша) Харциз, выступающий в легком весе (до 61,2 кг), победил Весоловски техническим нокаутом во втором раунде.

Для Харциза это сражение было дебютным среди профессионалов. Боксер, представлявший Украину на Олимпиаде-2020, планирует совмещать бои среди профи с выступлениями на любительском уровне.

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