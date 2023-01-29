Украинский боксер дебютировал среди профессионалов победой нокаутом
Украинец Ярослав Харцыз в первом бою на профессиональном ринге победил техническим нокаутом поляка Марьяна Весоловски
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во время вечера бокса в Новом Сонче (Польша) Харциз, выступающий в легком весе (до 61,2 кг), победил Весоловски техническим нокаутом во втором раунде.
Для Харциза это сражение было дебютным среди профессионалов. Боксер, представлявший Украину на Олимпиаде-2020, планирует совмещать бои среди профи с выступлениями на любительском уровне.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное