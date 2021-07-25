Украинский боксер Беринчик победил бойца UFC в поединке на голых кулаках
Украинский боксер Денис Беринчик победил техническим нокаутом бойца смешанных единоборств Артема Лобова из Ирландии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В субботу, 24 июля, в Киеве Беринчик победил бывшего бойца UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Лобова в рамках проекта Mahatch, поединки в котором проходят без перчаток.
Беринчик видправлялв Лобова в нокдаун в третьем и четвертом раундах. Ирландец российского происхождения не вышел на пятый раунд и проиграл техническим нокаутом.
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