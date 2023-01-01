Украинский боксер 7 января проведет бой за чемпионский титул

Об этом Чухаджян сообщил в Instagram.

По словам боксера, он сразится за титул временного чемпиона мира по версии IBF (Международной боксерской федерации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) уже 7 января.

"2023 год для меня начнется с очень важного события. Ведь через неделю, 7 января, состоится мой дебют в США – бой за временный титул чемпиона мира по версии IBF против Джарона Энниса. Я сделаю все, чтобы победить, достойно представить Украину и завладеть титулом" , – пообещал Чухаджян.

26-летний Карен Чухаджян одержал среди профессионалов 21 победу и потерпел 1 поражение. Его 25-летний соперник выиграл все 29 боев.

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