Украинский боксер 7 января проведет бой за чемпионский титул
Украинский боксер Карен Чухаджян 7 января проведет бой за титул временного чемпиона мира в полусреднем весе против Джаррона Энниса
Об этом Чухаджян сообщил в Instagram.
По словам боксера, он сразится за титул временного чемпиона мира по версии IBF (Международной боксерской федерации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) уже 7 января.
"2023 год для меня начнется с очень важного события. Ведь через неделю, 7 января, состоится мой дебют в США – бой за временный титул чемпиона мира по версии IBF против Джарона Энниса. Я сделаю все, чтобы победить, достойно представить Украину и завладеть титулом" , – пообещал Чухаджян.
26-летний Карен Чухаджян одержал среди профессионалов 21 победу и потерпел 1 поражение. Его 25-летний соперник выиграл все 29 боев.
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