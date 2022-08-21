Видео обнародовал польский промоушен MMA KSW в Twitter.

Гнидко на старте боя свалил соперника на пол и начал наносить ему удары в голову. Судья вынужден был зафиксировать досрочную победу украинца на 5-й секунде.

Богдан Гнидко одержал самую быструю победу в истории KSW. Предыдущее достижение принадлежало поляку Лукашу Юрковскому, который в 2004 году справился с соперником с 9 секунд.

WOOOOOOW!!!! #KSW73



???????? Bohdan Gnidko with fastest KO в истории KSW!!!



Can @usykaa do the same tonight!? pic.twitter.com/Oyf38AjNM1 — KSW (@KSW_MMA)August 20, 2022

31 июля украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря уступил в дебютном поединке UFC.

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