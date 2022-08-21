Украинский боец MMA победил нокаутом на 5-й секунде поединка
Украинский боец смешанных единоборств Богдан Гнидко победил поляка Дамиана Пивоварчика на 5-й секунде поединка
Видео обнародовал польский промоушен MMA KSW в Twitter.
Гнидко на старте боя свалил соперника на пол и начал наносить ему удары в голову. Судья вынужден был зафиксировать досрочную победу украинца на 5-й секунде.
Богдан Гнидко одержал самую быструю победу в истории KSW. Предыдущее достижение принадлежало поляку Лукашу Юрковскому, который в 2004 году справился с соперником с 9 секунд.
- 31 июля украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря уступил в дебютном поединке UFC.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное