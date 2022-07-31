Украинский боец дебютировал в UFC
Украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря уступил в дебютном поединке в UFC
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ночь на 31 июля в Далласе (США) украинец проиграл румыну Николае Негумеряну. Рефери остановил поединок во втором раунде после того, как у украинца из-за пропущенного удара вылетела капа.
Этот бой для 29-летнего Игоря Поттери, выступающего в полутяжелом весе (до 93 кг), был первым в самом престижном в мире промоушене MMA - UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате).
В целом Потеря потерпел третье поражение в профессиональных смешанных единоборствах. Украинец выиграл 19 поединков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.89
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное