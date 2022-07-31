Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на 31 июля в Далласе (США) украинец проиграл румыну Николае Негумеряну. Рефери остановил поединок во втором раунде после того, как у украинца из-за пропущенного удара вылетела капа.

Этот бой для 29-летнего Игоря Поттери, выступающего в полутяжелом весе (до 93 кг), был первым в самом престижном в мире промоушене MMA - UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате).

В целом Потеря потерпел третье поражение в профессиональных смешанных единоборствах. Украинец выиграл 19 поединков.

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