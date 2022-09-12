Украинский блицкриг: враг оттягивает силы к реке Оскол, чтобы создать новую линию обороны, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что секрет контрнаступления ВСУ в Харьковской области заключался в комплексном подходе к операции
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Операция была спланирована таким образом: не атаковать линии противника в лоб, а использовать подходы, характерные для штурмовых операций. Были уничтожены мощности противника в глубине обороны, а затем совершились штурмовые атаки на большой скорости, там, где враг не ожидал. Это был молниеносный. украинский блицкриг", - подчеркнул Згурец.
По словам эксперта, сейчас враг пытается оттянуть силы к реке Оскол, чтобы обеспечить создание новой линии обороны.
"Но это в теории. Паника, связанная с наступлением ВСУ, не позволяет им адекватно подойти к созданию новой линии обороны. Любые действия российских военных несут для них саму опасность. Надо на плечах врага вклиниться в территорию, которую он ранее занимал", - подчеркнул Згурец.
- За сутки Россия потеряла около 300 военных, 23 бронированных машин, 14 танков и самолет
- Украинские войска нанесли большое поражение России , отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления, однако такие действия не завершат войну, она может затянуться до 2023 года.
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