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Главная война с Россией Украинский блицкриг: враг оттягивает силы к реке Оскол, чтобы создать новую линию обороны, - Згурец
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Украинский блицкриг: враг оттягивает силы к реке Оскол, чтобы создать новую линию обороны, - Згурец

12 сентября, 2022 понедельник
10:15
война с Россией Сергей Згурец

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что секрет контрнаступления ВСУ в Харьковской области заключался в комплексном подходе к операции

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Операция была спланирована таким образом: не атаковать линии противника в лоб, а использовать подходы, характерные для штурмовых операций. Были уничтожены мощности противника в глубине обороны, а затем совершились штурмовые атаки на большой скорости, там, где враг не ожидал. Это был молниеносный. украинский блицкриг", - подчеркнул Згурец.

По словам эксперта, сейчас враг пытается оттянуть силы к реке Оскол, чтобы обеспечить создание новой линии обороны.

"Но это в теории. Паника, связанная с наступлением ВСУ, не позволяет им адекватно подойти к созданию новой линии обороны. Любые действия российских военных несут для них саму опасность. Надо на плечах врага вклиниться в территорию, которую он ранее занимал", - подчеркнул Згурец.

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