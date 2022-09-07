Украинский благотворительный NFT-проект объявил конкурс работ о полномасштабном вторжении России в Украину
Самый большой благотворительный NFT-проект в Украине META HISTORY объявляет конкурс работ для художников. Деньги от продажи работ пойдут на восстановление культурного наследия Украины, которое разрушили российские оккупанты
Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины в телеграме."Наибольший благотворительный NFT-проект в Украине META HISTORY объявляет open call для художников. Участникам нужно создать произведение о событиях, происходящих в Украине с 24 февраля 2022 года. Работа войдет в коллекцию Warline – хронологический набор NFT, рассказывающий о войне в Украине" , – пишет пресс-служба Министерства.
Сейчас уже сделано несколько распродаж коллекции, иллюстрирующих события с самого первого дня и практически до настоящего времени.
"100% средств от продажи NFT пойдут на восстановление украинского культурного наследия, разрушенного в результате полномасштабной войны РФ против Украины", - говорится в сообщении.
Как объясняют в Минкульте, META HISTORY рассказывает правду о событиях в Украине через искусство, показывает миру работы талантливых художников и открывает путь в NFT-сфере.
Также сообщается, что все желающие могут принять участие в конкурсе, заполнив форму на сайте .
Справка. NFT (non-fungible token) – это цифровой сертификат о праве владения любым объектом, например, изображением, музыкой, звуковой дорожкой, видео, 3D-анимацией или текстом. И если все эти формы можно скопировать, то из NFT сделать это невозможно. В распределенном реестре он существует в единственном экземпляре, что и является главной особенностью этой технологии.
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