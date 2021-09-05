Украинский бизнес за день собрал 20 млн грн на восстановление костела Святого Николая в Киеве

Об этом сообщил бизнесмен Владислав Чечеткин в facebook.

По его словам, украинский бизнес за один день собрал на восстановление костела Святого Миколая.20,77 млн грн.

"То, что происходило последние 24 часа, иначе как единением не назовешь. Десятки средних и малых бизнесов и еще больше простых людей тоже сделали пожертвования. Для многих из них это могут быть очень существенные, чувствительные суммы денег, а значит такое пожертвование ценно вдвойне. Верю, что костел, жемчужина Киева, будет спасен нашими общими усилиями", - написал Чечеткин и добавил перечень компаний, которые сделали пожертвования на реставрацию костела.

Напомним, что в Киеве вечером, 3 сентября, загорелся Костел святого Николая.

4 сентября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объявил о сборе средств на восстановление костела Святого Николая, который пострадал в результате пожара.

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