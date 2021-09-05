Украинский бизнес за день собрал 20 млн грн на восстановление костела Святого Николая в Киеве
Украинские бизнесмены в сутки собрали 20,77 млн грн на реставрацию столичного костела Святого Николая, который пострадал от пожара
Об этом сообщил бизнесмен Владислав Чечеткин в facebook.
По его словам, украинский бизнес за один день собрал на восстановление костела Святого Миколая.20,77 млн грн.
"То, что происходило последние 24 часа, иначе как единением не назовешь. Десятки средних и малых бизнесов и еще больше простых людей тоже сделали пожертвования. Для многих из них это могут быть очень существенные, чувствительные суммы денег, а значит такое пожертвование ценно вдвойне. Верю, что костел, жемчужина Киева, будет спасен нашими общими усилиями", - написал Чечеткин и добавил перечень компаний, которые сделали пожертвования на реставрацию костела.
- Напомним, что в Киеве вечером, 3 сентября, загорелся Костел святого Николая.
- 4 сентября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объявил о сборе средств на восстановление костела Святого Николая, который пострадал в результате пожара.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.15
- Актуальное
- Важное