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Украинский бизнес будут еще год продавать товары на Amazon без комиссии, - Федоров

31 августа, 2023 четверг
02:48
Экономика Amazon

Украинские предприниматели еще год не будут платить комиссию в 7–17% за каждый проданный товар. Ранее о подобном решении Amazon принял в конце прошлого года

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Предприниматели не будут платить комиссию в 7-17% за каждый проданный товар", - написал Федоров.

Министр подчеркнул, что такое решение поможет украинскому бизнесу активнее развиваться. Также украинские предприниматели смогут масштабироваться на международном уровне и усиливать бренд Украины за границей.

Михаил Федоров отметил, что поддержка технологических гигантов очень важна для Украины и поблагодарила Amazon за то, что отозвалась на наше предложение об отмене комиссии для украинцев в прошлом году и продлила срок до сентября 2024-го.

  • Напомним, в конце прошлого года Amazon и Украина подписали меморандум о сотрудничестве на 2023 год. Согласно ему компания отменяла на год комиссию для украинцев и предоставила Украине $75 млн поддержки.
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