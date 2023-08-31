Украинский бизнес будут еще год продавать товары на Amazon без комиссии, - Федоров

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Предприниматели не будут платить комиссию в 7-17% за каждый проданный товар", - написал Федоров.

Министр подчеркнул, что такое решение поможет украинскому бизнесу активнее развиваться. Также украинские предприниматели смогут масштабироваться на международном уровне и усиливать бренд Украины за границей.

Михаил Федоров отметил, что поддержка технологических гигантов очень важна для Украины и поблагодарила Amazon за то, что отозвалась на наше предложение об отмене комиссии для украинцев в прошлом году и продлила срок до сентября 2024-го.