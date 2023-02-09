Украинский баскетболист Михайлюк сменил команду в НБА

Об этом сообщает ESPN .

Святослав Михайлюк стал частью обмена между "Нью-Йорком" и "Портлендом". Вместе с украинцем в "Трейл Блейзерс" перешли Кэм Редиш и Райан Арчидиаконо, в обратном направлении отправился Джо Гарт.

Портленд стал для Михайлюка шестым клубом в НБА. Также он выступал за "Торонто", "Оклахому", "Детройт" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

В нынешнем сезоне 25-летний Святослав Михайлюк сыграл за "Никс" 13 матчей, в которых в среднем набирал по 1,6 очка и делал по 0,5 подбора.

"Портленд" занимает в Западной конференции НБА 10 место. "Нью-Йорк" проходит в Восточной конференции на 7-й позиции.