Украинский баскетболист Михайлюк сменил команду в НБА
Украинец Святослав Михайлюк перешел из "Нью-Йорка" в другой клуб Национальной баскетбольной ассоциации - "Портленд"
Об этом сообщает ESPN .
Святослав Михайлюк стал частью обмена между "Нью-Йорком" и "Портлендом". Вместе с украинцем в "Трейл Блейзерс" перешли Кэм Редиш и Райан Арчидиаконо, в обратном направлении отправился Джо Гарт.
Портленд стал для Михайлюка шестым клубом в НБА. Также он выступал за "Торонто", "Оклахому", "Детройт" и "Лос-Анджелес Лейкерс".
В нынешнем сезоне 25-летний Святослав Михайлюк сыграл за "Никс" 13 матчей, в которых в среднем набирал по 1,6 очка и делал по 0,5 подбора.
"Портленд" занимает в Западной конференции НБА 10 место. "Нью-Йорк" проходит в Восточной конференции на 7-й позиции.
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