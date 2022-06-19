English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украинский банк разыгрывает карты с пожеланием для российского корабля за донат для ВСУ

Украинский банк разыгрывает карты с пожеланием для российского корабля за донат для ВСУ

19 июня, 2022 воскресенье
16:19
война с Россией На фото карта Монобанка

Монобанк разыграет ограниченный тираж карт "Русский корабль, иди...!" за пожертвования на дроны для Вооруженных сил Украины

Об этом написал соучредитель Монобанка Олег Гороховский в telegram.

Монобанком пользуются около 6 миллионов клиентов. Этот повод решили использовать для помощи ВСУ. На платформе банка открыли специальную "магическую Банку" и пополнили ее на 6 миллионов гривен. К сбору также предлагается приобщиться всем желающим. Благотворители смогут получить банковскую карту с пожеланием для российского корабля.

"Один из самых распространенных вопросов, который я слышу, когда говорю о Монобанке:

– Как получить физическую карточку "Русский корабль, иди нах@й?".

– Это невозможно, – всегда отвечал я.

И это было так, но не сегодня. Мы сделали ограниченный тираж таких карт! 1 000 платиновых карт на платформе Visa Infinite. Я видел их – это огонь! Среди тех, кто пожертвует Банку от 100 грн, мы разыграем эти уникальные карты. Больше вкладов – больше шансов на выигрыш", - написал Олег Гороховский.

Создали всего 1000 карт. Они имеют порядковый номер от 0001 до 1000.

"Без розыгрыша карточки получат те, кто задонит в банке сумму 100'000 грн и более, остальные победители будут определены случайным образом. Итоги розыгрыша подведем после того, как нас станет 6 миллионов", - добавил Гороховский.

Первый миллион собрали за 25 мин. 5 миллионов собрали за 1 час 40 минут. Деньги будут переданы платформе UNITED24 и используются для закупки беспилотников для ВСУ.

  • 3 мая мы сообщали, что клиенты Монобанка менее чем за 5 дней купили военных облигаций на около 230 млн грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Экономика
Читайте также:
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко
18 июня, 2022 суббота
В "Азове" сообщили о передаче командования от пленного Дениса Редиса (Прокопенко) майору Никите Надточию
Флаг Литвы
18 июня, 2022 суббота
Если Госдума "отменит" независимость Литвы, Евросоюз должен разорвать отношения с Россией, - евродепутаты
Сердюков
18 июня, 2022 суббота
Кремль уволил командующего ВДВ из-за больших потерь среди российских десантников – ISW
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.49
    Покупка 34.49
    Продажа 35.36
  • EUR
    Покупка 35.94
    Продажа 37.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
19 июня
16:42
На фото Маси Наем
Маси Найем опубликовал первое фото после ранения и операции
16:39
Петр Порошенко
Порошенко призывает власти создать общий орган для реализации "дорожной карты" членства Украины в Евросоюзе
16:38
Николай Княжицкий
Николай Княжицкий: Культура не может быть вне политики
16:28
Мы добились отмены военного сбора для бойцов на передовой – Арьев
16:25
3:0 в пользу Украины!
16:07
Эксклюзив
Глен Грант
Украине нужно воевать маневрено, ведь у России много пушечного мяса, - военный эксперт Глен Грант
16:05
Отныне украинский паспорт можно получить за границей
16:00
РФ распространяет фейк, что для вступления в ЕС от Украины требуют не прославлять Бандеру
15:55
Британскому боксеру Фьюри запретили въезд в США
15:51
За предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС проголосовали 315 народных депутатов
15:47
Эксклюзив
Россиян нужно убеждать, что им нужны их люди и тела погибших, - Максим Жорин
15:42
Эксклюзив
Виталий Портников
Это не та война, которая закончится переговорами - Портников
15:35
Енс Столтенберг
НАТО объявит Россию угрозой миру и безопасности, - Столтенберг
15:28
Бриджит Бринк
Посол США ответила на обвинения в промедлении с военной помощью Украине
15:21
Binance
Криптовалютная биржа Binance выделила $1,2 млн в помощь украинским мигрантам
15:13
Дмитрий Медведев
"Медведев сегодня – клоун", - глава Мюнхенской конференции об угрозах экс-президента РФ
15:11
Обновлено
Командир Легиона Свободы Олег Куцин
Погиб командир "Карпатской Сечи" Олег Куцин
15:09
В Киевской области ночью будут проводить рейды для контроля безопасности
15:00
Украина вышла из нескольких международных соглашений с СНГ и Россией
14:44
ВСУ продвинулись еще на 10 км в сторону Мелитополя, - городской голова Федоров
14:43
В районе Северодонецка нацгвардейцы уничтожили российскую БМП
14:34
Эксклюзив
Россия заинтересована в переговорах, чтобы иметь время подготовить резервы, – журналист Гармаш
14:25
На Запорожье россияне обстреляли Гуляйполье: повреждены дома, магазин и гаражи
14:24
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
ВСУ быстрее уничтожают российскую армию, чем армия России нашу, - генерал-майор запаса Чумак
14:20
Майк Тайсон
Легендарный боксер Майк Тайсон поддержал Украину
14:19
Рада запретила музыку и книги из России
14:18
Эксклюзив
На фото украинский защитник и военное вооружение
Наши потери тяжелы, но нам пока есть чем их закрывать, – военный эксперт Киричевский
14:14
Украина и Великобритания могут продлить беспошлинную торговлю более чем на год
13:57
В Британии заявили о необходимости создать армию, способную "опять воевать в Европе"
13:50
"Ни в коем случае не нужно выходить в школы на тестирование, которое устроили коллаборанты!" - мэр Мелитополя о завершении учебного года
13:46
МВД планирует разминировать деоккупированные территории Украины в течение года после окончания боев
13:30
Чтобы фермеры Запорожья могли дальше работать, треть урожая им следует отдавать оккупантам, - журналист Казанский
13:22
На фото военнослужащий ВСУ и военная техника
Украинские военные показали уничтожение российских реактивных систем залпового огня
13:18
Польша не согласна с лишением Украины права провести Евровидение-2023
13:13
На Николаевщине оккупанты за сутки ранили 16 гражданских
13:11
Студентов из Новосибирска привлекают учительствовать на оккупированной Херсонщине и Запорожье, - СМИ
13:00
Аналитика
Виталий Портников
Война Путина с Украиной началась в 1991 году и будет длится еще долго
12:56
В Молдове запретили российскую телевизионную пропаганду
12:52
Windows 11
Пользователи из РФ не могут обновить Windows 10 и 11, - росСМИ
12:44
Флаг Словакии
Польша и Чехия будут совместно охранять воздушное пространство Словакии
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV