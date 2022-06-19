Украинский банк разыгрывает карты с пожеланием для российского корабля за донат для ВСУ

Об этом написал соучредитель Монобанка Олег Гороховский в telegram.

Монобанком пользуются около 6 миллионов клиентов. Этот повод решили использовать для помощи ВСУ. На платформе банка открыли специальную "магическую Банку" и пополнили ее на 6 миллионов гривен. К сбору также предлагается приобщиться всем желающим. Благотворители смогут получить банковскую карту с пожеланием для российского корабля.

"Один из самых распространенных вопросов, который я слышу, когда говорю о Монобанке:

– Как получить физическую карточку "Русский корабль, иди нах@й?".

– Это невозможно, – всегда отвечал я.

И это было так, но не сегодня. Мы сделали ограниченный тираж таких карт! 1 000 платиновых карт на платформе Visa Infinite. Я видел их – это огонь! Среди тех, кто пожертвует Банку от 100 грн, мы разыграем эти уникальные карты. Больше вкладов – больше шансов на выигрыш", - написал Олег Гороховский.

Создали всего 1000 карт. Они имеют порядковый номер от 0001 до 1000.

"Без розыгрыша карточки получат те, кто задонит в банке сумму 100'000 грн и более, остальные победители будут определены случайным образом. Итоги розыгрыша подведем после того, как нас станет 6 миллионов", - добавил Гороховский.

Первый миллион собрали за 25 мин. 5 миллионов собрали за 1 час 40 минут. Деньги будут переданы платформе UNITED24 и используются для закупки беспилотников для ВСУ.

3 мая мы сообщали, что клиенты Монобанка менее чем за 5 дней купили военных облигаций на около 230 млн грн.

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