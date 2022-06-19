Украинский банк разыгрывает карты с пожеланием для российского корабля за донат для ВСУ
Монобанк разыграет ограниченный тираж карт "Русский корабль, иди...!" за пожертвования на дроны для Вооруженных сил Украины
Об этом написал соучредитель Монобанка Олег Гороховский в telegram.
Монобанком пользуются около 6 миллионов клиентов. Этот повод решили использовать для помощи ВСУ. На платформе банка открыли специальную "магическую Банку" и пополнили ее на 6 миллионов гривен. К сбору также предлагается приобщиться всем желающим. Благотворители смогут получить банковскую карту с пожеланием для российского корабля.
"Один из самых распространенных вопросов, который я слышу, когда говорю о Монобанке:
– Как получить физическую карточку "Русский корабль, иди нах@й?".
– Это невозможно, – всегда отвечал я.
И это было так, но не сегодня. Мы сделали ограниченный тираж таких карт! 1 000 платиновых карт на платформе Visa Infinite. Я видел их – это огонь! Среди тех, кто пожертвует Банку от 100 грн, мы разыграем эти уникальные карты. Больше вкладов – больше шансов на выигрыш", - написал Олег Гороховский.
Создали всего 1000 карт. Они имеют порядковый номер от 0001 до 1000.
"Без розыгрыша карточки получат те, кто задонит в банке сумму 100'000 грн и более, остальные победители будут определены случайным образом. Итоги розыгрыша подведем после того, как нас станет 6 миллионов", - добавил Гороховский.
Первый миллион собрали за 25 мин. 5 миллионов собрали за 1 час 40 минут. Деньги будут переданы платформе UNITED24 и используются для закупки беспилотников для ВСУ.
- 3 мая мы сообщали, что клиенты Монобанка менее чем за 5 дней купили военных облигаций на около 230 млн грн.
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