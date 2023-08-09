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Аналитика

Украинский авторынок: каков его настоящий размер и сколько теряет бюджет, - исследования YouControl и Automoto

9 августа, 2023 среда
13:33
Экономика

В Германии доля компаний в торговле подержанными автомобилями составляет более 70%, в Польше – не менее 20%. В Украине, по официальной статистике, в 2022 году только 2,6% автомобилей покупали юридические лица, однако на практике мы видим на улицах много площадок продаж и их количество растет

Такие компании практически торгуют автомобилями с пробегом, но в официальной статистике не фигурируют. Почему это происходит? Кто торгует машинами на самом деле, какая разница между официальной статистикой и реальностью и что может это изменить?

Эксперты Института исследований авторынка совместно с аналитиками YouControl.Market и Automoto.ua проанализировали массивы данных и нашли ответы.

Каковы объемы автобизнеса в Украине

В 2022 году украинцы приобрели 100,7 тыс. новых автомобилей: 71,3% привезли из-за рубежа (71,8 тыс.), еще 28,7% изготовили или переоборудовали в Украине (28,9 тыс.). Работают сети официальных импортеров и дилеров, продающих новые машины и отчитывающиеся о своей деятельности. В общем этот сегмент достаточно прозрачный и понятный, в отличие от продаж авто с пробегом.

В прошлом году в Украине зарегистрировали около 1,3 миллиона сделок купли-продажи транспортных средств с пробегом. Из них 36,3% были впервые поставлены на учет после импорта из-за границы (463,1 тысячи), а 63,7% (811 тыс.) – это внутренние перепродажи.

Если анализировать место заключения договора, только в 66,8% случаев это делали в сервисных центрах МВД, где такая услуга предоставляется бесплатно для физических лиц. Поэтому, вероятнее всего, большинство из них – это непосредственные продажи от предыдущего владельца – новому, что и является реальной долей продаж обычных граждан, продающих собственное авто раз в несколько лет.

В то же время 32,8% сделок заключили на комиссионных площадках. Это связано со сложностью бюрократических процедур. Сфера импорта подержанных авто более прозрачна: почти половину (49%) официально привозят юридические лица.

Сколько налогов уплатили автодилеры

В Украине из более 5,3 тыс. активных компаний, зарегистрированных по КВЭДам торговля автомобилями и легковыми автотранспортными, а также торговля другими автотранспортными средствами, лишь около 1,3 тыс. подали отчетность о своей деятельности в 2022 году. Больше таких компаний — в Киеве и области, они же уплатили больше налогов с прибыли в 2022 году.

Всего в 2022 году компании-автотрейдеры отчитались о 5,6 миллиарда гривен чистой прибыли, с которой должны платить более миллиарда гривен налогов.

Рейтинги областей по количеству зарегистрированных автотрейдеров и их долей в доходах не совпадают с количеством регистрационных операций автомобилей разных типов в регионах.

Кто официально торгует автотранспортом

Большинство автотрейдеров в топ-100 самых активных по чистому доходу в 2022 году – это официальные импортеры или дилеры новых автомобилей. В перечень попали только 7 компаний, которые могут торговать подержанными автомобилями, 6 из них размещены в Волынской области и, скорее всего, занимаются импортом подержанных авто из-за рубежа, а не внутренними перепродажами.

Кто тогда торгует подержанными автомобилями

Ежемесячно в интернете дилеры подержанных авто публикуют более 30 тысяч объявлений – это 12,5% от общего количества. В топ-15 продавцов б/у авто в интернете попали лишь две организации, вошедшие в рейтинг крупнейших автотрейдеров по чистому доходу. Часть дилеров подержанных автомобилей либо не имеет зарегистрированного юридического лица вообще, либо осуществляет деятельность от другого юридического лица, либо под другой торговой маркой (не всегда зарегистрированной в соответствии с действующим законодательством).

Выводы

Сегмент внутренних перепродаж подержанных автомобилей в Украине находится в тени. Настоящая доля сделок, совершаемых автобизнесом, по приблизительным оценкам экспертов Института исследований авторынка, может составлять до 40%-50% от общего количества.

Решением может быть принятие законопроекта # 9083 . Он позволит компаниям, имеющим соответствующий код экономической деятельности и состоящим на учете в Главном сервисном центре МВД, не регистрировать автомобили на себя, если они приобретены для последующей перепродажи. Учесть их можно будет именно как товары, а не основные средства компании. Это уменьшит бюрократическую нагрузку на автодилеров, оптимизирует работу сервисных центров МВД, а также снимет лишнюю нагрузку с ТЦК и СП. Таким образом, покупатели получают больше возможностей для защиты своих прав как потребителей, а более 2 тысяч автодилеров, которые сегодня находятся в тени, смогут перейти в легальное поле, вести операции купли-продажи официально, отчитываясь о прибылях и уплачивая соответствующие налоги. По оценке экспертов Института исследований авторынка, речь идет о более чем 260 миллионах гривен дополнительных прямых поступлений в государственный бюджет только от уплаты налога на прибыль ежегодно.

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