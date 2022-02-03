Украинский автобус с 27 людьми попал в ДТП в Польше

Об этом сообщает swidnik naszemiasto.



ДТП произошло в среду, 2 февраля, около 22:00 по местному времени. Украинский автобус, в котором находились 27 человек, совершал международный рейс по маршруту Черновцы - Щецин.



Во время движения по дороге №17 в направлении Люблина водитель внезапно съехал с дороги, после чего автобус перевернулся и свернул в кювет.



Отмечается, что в автобусе находились 25 пассажиров и два водителя, среди них были украинцы. Два пассажира получили незначительные ранения, им оказали помощь на месте.



"Автобусом управлял 57-летний гражданин Украины. По предварительным данным полиции, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем. К счастью, скорость движения автобуса была незначительной, благодаря чему никто не пострадал", - сообщила представитель полиции Свидника Домарадзка.



Водитель был трезвым, правоохранители оштрафовали его на 1,5 тысячи злотых (более 10,5 тысячи гривен).

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