Украинский автобус с 27 людьми попал в ДТП в Польше
В Польше украинский автобус с 25 пассажирами и двумя водителями, следовавший по маршруту Черновцы - Щецин, перевернулся на трассе государственного значения №17 в Свидницком повете
Об этом сообщает swidnik naszemiasto.
ДТП произошло в среду, 2 февраля, около 22:00 по местному времени. Украинский автобус, в котором находились 27 человек, совершал международный рейс по маршруту Черновцы - Щецин.
Во время движения по дороге №17 в направлении Люблина водитель внезапно съехал с дороги, после чего автобус перевернулся и свернул в кювет.
Отмечается, что в автобусе находились 25 пассажиров и два водителя, среди них были украинцы. Два пассажира получили незначительные ранения, им оказали помощь на месте.
"Автобусом управлял 57-летний гражданин Украины. По предварительным данным полиции, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем. К счастью, скорость движения автобуса была незначительной, благодаря чему никто не пострадал", - сообщила представитель полиции Свидника Домарадзка.
Водитель был трезвым, правоохранители оштрафовали его на 1,5 тысячи злотых (более 10,5 тысячи гривен).
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