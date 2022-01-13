Украинский авиатрафик приближается к доковидным показателям, - "Украэрорух"

Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха.



"В воздушном пространстве, находящемся под ответственностью Украины, в 2021 г. было, в частности, совершено 29 тыс. 637 внутренних полетов (на 40,4% больше по сравнению с 2020 г. и только на 3,7% меньше по сравнению с 2019 г.), 116 тыс. 932 международных полетов (+69,8% и -28,2%, соответственно) и 83 тыс. 944 транзитных полетов (+61,2% и -40,8% соответственно)", – пишут на сайте предприятия.



Отмечается, что в декабре 2021 года объемы перевозок достигли 92,3% докризисных объемов, а количество транзитных рейсов почти сравнялось с соответствующим показателем 2019 г. Достичь этих показателей стало возможно благодаря возобновлению полетов в Симферопольском районе полетной информации.



"2021 год, несмотря на уже привычные реалии, вызванные пандемией и связанными с ней ограничениями, дал нам надежду на полное восстановление трафика в воздушном пространстве Украины в текущем году. Внешние факторы-вакцинация населения и принятие новых реалий авиапутешествий, наша проактивная работа по привлечению авиакомпаний к выполнению транзитных полетов в воздушном пространстве Украины позволили к концу года фактически достичь уровня перевозок за аналогичный период до 2019 года", - сказал руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак.

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