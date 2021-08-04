Украинский арбитр заявил, что "Шахтер" должен доигрывать матч с "Генком" в меньшинстве
Рефери Сергей Шебек заявил, что бразильский защитник "Шахтера" Марлон в матче квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента" заслуживал удаления
Об этом сообщает UA-Футбол .
По словам Сергея Шебеко, греческий арбитр Анастасиас Сидиропулос должен был отстранить защитника "Шахтера" Марлона за удар Граца "Гента" Ито Дзюн в лицо на 66-й минуте матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором украинский клуб победил в гостях со счетом 2: 1 .
"На 66-й минуте рефери принял непонятное решение. Марлон сыграл против Ито откровенно грубо и неоправданно. Это была не случайная отмашка, а целенаправленный удар локтем в лицо. Удивительно, что судья проявил либерализм в отношении игрока" Шахтера "и показал ему желтую карточку вместо справедливой прямой красной. С 66-й минуты "горняки" должны были играть в меньшинстве ", - сказал Шебек.
- Напомним, 3 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" победил бельгийский "Генк" .
- Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что капитан команды Тарас Степаненко остался в запасе на матч против "Генка" из тактических соображений .
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