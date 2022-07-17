Об этом сообщает Kurir .

По словам министра обороны Сербии Небойша Стефановича, основным грузом были противопехотные мины.

"Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонн нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли", - сказал Стефанович.

В ночь на 17 июля самолет Ан-12 разбился к западу от аэропорта Кавалы на северо-востоке Греции. Он выполнял рейс из аэропорта "Константин Великий" вблизи Ниша в Сербии.

Экипаж до катастрофы успел предупредить о проблеме с одним из двигателей, после чего диспетчеры в Греции позволили самолету приземлиться в аэропорту Салоники или в воздушной гавани Кавалы. Пилот выбрал последнюю, однако совершить посадку не смог. По данным очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, быстро снизился, а затем упал на землю, после чего произошел взрыв.

Представитель службы гражданской защиты Греции Ставрос Кивракис предположил, что самолет мог перевозить 12 тонн опасных материалов. В настоящее время эксперты по взрывоопасным веществам находятся на месте. Пожарным и журналистам приказали отойти минимум на 1 км от места крушения.

17 июля стало известно, что грузовой самолет Ан-12, следовавший из Сербии в Иорданию, разбился на севере Греции .

Авиакомпания "Меридиан" заявила, что все восемь членов экипажа самолета Ан-12, потерпевшего авиакатастрофы в Греции, были гражданами Украины .

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