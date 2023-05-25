Украинский альпинист в пятый раз покорил Эверест: флаг с вершины продадут на United24
Чемпион Украины по альпинизму Валентин Сипавин поднялся на самую высокую гору на Земле — Эверест — с украинским флагом. Флаг разыграют среди доноров платформы United24
Об этом сообщила пресс-служба United24.
Там отметили, что это было самое тяжелое восхождение на Эверест для Сипавина. Несмотря на аномальный холод и большое количество снега, украинский флаг взвился на высоте 8848,86 метра.
"Это восхождение мы посвятили всем украинцам и донорам, партнерам и послам United24. Мы еще раз хотим показать, что нет ничего невозможного для тех, у кого есть общие цели и силы духа", - говорится в сообщении.
Валентин Сипавин – известный украинский альпинист и ледолаз. Член сборных Украины по этим видам спорта. Вицечемпион мира по ледолазанию. Это его 5-е восхождение на Эверест.
- Напомним, за 11 месяцев работы к платформе United24 присоединились люди со всего мира, сейчас сумма благотворительных взносов пересекла отметку в 305 миллионов долларов.
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