Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Украинский альпинист в пятый раз покорил Эверест: флаг с вершины продадут на United24

Украинский альпинист в пятый раз покорил Эверест: флаг с вершины продадут на United24

25 мая, 2023 четверг
03:59
Общество

Чемпион Украины по альпинизму Валентин Сипавин поднялся на самую высокую гору на Земле — Эверест — с украинским флагом. Флаг разыграют среди доноров платформы United24

Об этом сообщила пресс-служба United24.

Там отметили, что это было самое тяжелое восхождение на Эверест для Сипавина. Несмотря на аномальный холод и большое количество снега, украинский флаг взвился на высоте 8848,86 метра.

"Это восхождение мы посвятили всем украинцам и донорам, партнерам и послам United24. Мы еще раз хотим показать, что нет ничего невозможного для тех, у кого есть общие цели и силы духа", - говорится в сообщении.

Валентин Сипавин – известный украинский альпинист и ледолаз. Член сборных Украины по этим видам спорта. Вицечемпион мира по ледолазанию. Это его 5-е восхождение на Эверест.

  • Напомним, за 11 месяцев работы к платформе United24 присоединились люди со всего мира, сейчас сумма благотворительных взносов пересекла отметку в 305 миллионов долларов.
Спорт
туризм
помощь Украине
Читайте также:
24 мая, 2023 среда
Армия РФ, вероятно, оттеснила силы РДК и ЛСР с Белгородщины, по меньшей мере, к границе. В стране фантазируют об украинских рейдах, - ISW
23 мая, 2023 вторник
Заявления Орбана против Украины и ЕС рекордно обвалили курс местной валюты
Карта бойових дій-2305
24 мая, 2023 среда
Карта боевых действий за период с 17 по 23 мая. Кардинальное изменение ситуации в Бахмуте, россияне освобождают Белгородщину
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.08
    Покупка 37.08
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.1
    Продажа 40.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
25 мая
04:44
Путин пытается показать себя влиятельным международным игроком, - ISW
04:26
В Италии разоблачили сеть черных археологов: изъяли 3 500 артефактов
03:34
Харьковщина попала под российские обстрелы: предположительно снова С-300
03:06
Крупнейший в мире авианосец из США прибыл в Норвегию: посольство РФ возмутилось
02:38
Дмитрий Песков
У Путина переход ПЦУ на новый календарь назвали "безумием и вакханалией"
02:11
Обновлено
В Украине объявлена воздушная тревога: в Киевской области работает ПВО
01:50
В центре Москвы произошел пожар в здании минобороны России
01:42
Джо Байден
Байден обсудит войну в Украине на встрече с премьером Индии Моди
01:34
Италию и Сицилию соединит мост, о котором мечтали еще со времен Римской империи.
01:06
Главный конкурент Трампа официально объявил об участии в выборах президента США
00:26
Госдеп США одобрил продажу Украине ЗРК NASAMS на $285 млн
2023, среда
24 мая
23:47
Ubisoft назвала дату выхода видеоигры Assassins's Creed Mirage
23:37
Песков и Путин
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 мая
23:23
Российских курсантов отправят на войну с Украиной, - ЦНС
22:55
Инфографика
УПЛ: как выглядит чемпионская гонка после матчей 24 мая
22:30
"Когда иранский дрон убивает беременную украинку, для чего это вам?": Зеленский обратился к народу Ирана
22:24
Обзор
Промышленный центр Бахмута под контролем россиян, американские бронемашины на территории России. Акценты мировых СМИ 24 мая
22:08
Токмак
Планировали обвинить ВСУ, но разоблачили себя: оккупанты обстреляли Токмак ракетой "За братву и за победу"
22:04
Обновлено
Тина Тернер
Умерла "Королева рок-н-ролла" Тина Тернер
21:51
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Рейд РДК на территории РФ продолжается и как российские войска в Бахмуте загнали себя в ловушку. Колонка Сергея Згурца
21:45
Сергей Аксенов
Россия вывезла секретную документацию из Крыма, - Центр нацсопротивления
21:06
Спорт из Прованса: в Киеве с участием посла Франции открыли площадки для игры в петанк
20:43
Лого програми Разом! Beraber!
"Разом! Beraber!": в эфире телеканала Еспресо стартует новая программа с экспертной дискуссией по Крыму
20:30
Эксклюзив
У захватчиков на Херсонщине все так плохо с паспортизацией, что на псевдопраймериз позволяют голосовать с паспортом Украины, - облсовет
20:06
OPINION
Списано на войну
20:02
"Неудачник, перестань плакать и прими поражение": Хейни грубо обратился к Ломаченко
20:00
Обзор
Победные новости 455-го дня войны: ВСУ применяют ракеты большой дальности и ждут крупную партию танков
20:00
Дмитрий Ярош
У нас есть шанс закончить войну до конца этого года, - Ярош
19:51
Эксклюзив
Вокруг Северодонецка почти вся местность занята оккупантами, - председатель ВГА Стрюк
19:40
Эксклюзив
Лукашенко – идеальный гауляйтер для РФ, если начнется какая-то динамика – ситуация может взорваться, - советник Тихановской
19:40
Санкции против России должны втрое уменьшить военную способность Кремля: о чем говорил Порошенко с вице-президентом Еврокомиссии
19:37
Что делать киевлянам, если укрытие закрыто во время воздушной тревоги | Объяснение КМВА
19:31
Москва, Белгород, Ростов – ждите: РДК и легион "Свобода России" отчитались об операции в Белгородской области
19:14
Эксклюзив
Советник мэра Мариуполя: российские войска выезжают из временно оккупированного города через Новоазовск в РФ
19:13
ВСУ уничтожили 4 артиллерийских подразделения и 2 района сосредоточения живой силы оккупантов, - Генштаб
19:00
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 28-го тура
18:59
Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что Россия вмешается, если в Беларуси попытаются свергнуть режим Лукашенко
18:55
"Шахтер" разгромил "Зарю" в сверхважном матче в борьбе за чемпионство УПЛ
18:37
Украина получит 17 млн евро на жилье для переселенцев
18:22
Марин Ле Пен
Ле Пен назвала Крым легитимной частью России
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV