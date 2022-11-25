Украинский агросектор получит от Германии 9 млн. евро помощи

Об этом сообщает пресс- служба Минагрополитики по итогам встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с министром сельского хозяйства ФРГ Джемом Оздемиром.

Также Германия готовит общий проект на 5 млн. евро для развития отечественного садоводства.

Кроме того, министры обсудили усиление сотрудничества по реализации инициативы Grain from Ukraine. Николай Сольский поблагодарил Германию за то, что она одной из первых присоединилась к этой гуманитарной программе и профинансировала транспортировку корабля с зерном из Украины в Эфиопию .

"Многие страны сообщили, что готовы участвовать в этой программе. Это важно из нескольких аспектов. Во-первых, это в принципе правильно с точки зрения гуманитарных отношений в мире. Во-вторых, Африка должна знать, кто на самом деле о ней заботится, и из-за действий какой страны они страдают. Мы работаем над тем, чтобы работа зернового коридора была продолжена как можно дольше и мы могли все время доставлять наше продовольствие туда, где это нужно. И, конечно, будем благодарны дальнейшей поддержке от наших партнеров", - подчеркнул Сольский.

"Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней . Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.

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