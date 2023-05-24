Украинский агент занимал высокую должность в оккупационной администрации Херсона и работал с Сальдо, - Ярош
В оккупированном Херсоне работала украинская агентурная сеть и партизанское движение
Об этом сказал общественно-политический деятель, военнослужащий, бывший лидер и основатель организации "Правый сектор", командующий УГА (Украинской добровольческой армии) Дмитрий Ярош в первом с начала полномасштабной войны интервью на телеканале 1+1
"У меня воюет помощник с позывным Дым, у него была агентурная сеть в Херсоне, еще до освобождения города. Они много корректировали огня. Дым отвечал за центр партизанского движения на Херсонщине, один из его агентов занимал достаточно высокую должность в оккупационной администрации и был возле Сальдо. Конечно, это было согласовано с ГУР. Вот уровень нашей разведки", - подчеркнул Ярош.
По словам военнослужащего, в Херсонской области с февраля 2022 года работали партизанские группы, выполнявшие задачи.
"Эти люди проводили не только боевые ликвидации, но и тактические операции на оккупированной территории возле Новой Каховки. Конечно, определенная агентурная сеть сохраняется на оккупированных территориях и сейчас. Иногда нам выделяют пару ракет HIMARS и они работают по врагу на тех территориях", – добавил Ярош.
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