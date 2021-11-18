Украинскими футбольными арбитрами будет руководить лучший рефери мира

Об этом сообщает официальный сайт УАФ .

Николая Риццоли назначили куратором подготовки украинских рефери на заседании исполкома УАФ.

50-летний итальянец дважды признавался лучшим арбитром мира по версии IFFHS (2014, 2015). Семь раз становился рефери года в чемпионате Италии (2011-2017). Является лучшим судьей финальной части чемпионата мира-2014 и Евро-2016.

Риццоли обслуживал финал Лиги чемпионов-2013 между немецкими "Баварией" и "Боруссией" из Дортмунда и решающий матч чемпионата мира-2014 между Германией и Аргентиной.

Никола Риццоли завершил судейскую карьеру в 2017 году. В 2017 – 2021 годах возглавлял комитет арбитров Серии А.

Напомним, 17 ноября УАФ назначил Александра Петракова полноправным главным тренером сборной Украины.

Также в среду новым главным тренером женской сборной Украины стал экстренер испанской "Барселоны" Луис Кортес.

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