Украинскими футбольными арбитрами будет руководить лучший рефери мира
Украинская ассоциация футбола назначила куратором подготовки арбитров итальянца Николу Риццоли
Об этом сообщает официальный сайт УАФ .
Николая Риццоли назначили куратором подготовки украинских рефери на заседании исполкома УАФ.
50-летний итальянец дважды признавался лучшим арбитром мира по версии IFFHS (2014, 2015). Семь раз становился рефери года в чемпионате Италии (2011-2017). Является лучшим судьей финальной части чемпионата мира-2014 и Евро-2016.
Риццоли обслуживал финал Лиги чемпионов-2013 между немецкими "Баварией" и "Боруссией" из Дортмунда и решающий матч чемпионата мира-2014 между Германией и Аргентиной.
Никола Риццоли завершил судейскую карьеру в 2017 году. В 2017 – 2021 годах возглавлял комитет арбитров Серии А.
- Напомним, 17 ноября УАФ назначил Александра Петракова полноправным главным тренером сборной Украины.
- Также в среду новым главным тренером женской сборной Украины стал экстренер испанской "Барселоны" Луис Кортес.
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