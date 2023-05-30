Об этом боец "Легиона Свобода" Руслан Андрийко заявил в эфире Эспрессо.

"Автомобили, дроны. Это расходный материал. Это глаза наши и наша безопасность, дроны типа Mavic 3, дроны "Аисты" - это очень нужно. Также машины и запчасти к ним - все они ломаются. Нужны рембазы, оборудование для СТО, для ремонта этих машин. Многое другое. Очень важно просто поддержать своего друга, родственника, земляка. Позвонить, спросить, жив ли, как дела. Каждому из нас важно понимать, что нас кто-то ждет дома - семья, друзья, близкие", - сказал он.