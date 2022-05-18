Украинским военным передано более 146 млн грн, арестованных по делу двух адвокатов
Суд передал ВСУ более 146 млн грн, арестованных по делам двух адвокатов, которые просили взятку за решение вопроса по делу в ОАСК
Об этом сообщила САП в телеграме.
"По ходатайству прокуроров САП Высшим антикоррупционным судом для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины передано свыше $3,7 млн долларов, почти 846 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов и 242 тыс. грн, которые были изъяты и арестованы в рамках расследования уголовного производства в отношении двух адвокатов, которых в апреле прошлого года уличили в просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды", - отметили в ведомстве.
За $100 тыс. долларов адвокаты обещали "решить" вопрос с вынесением решения по делу, которое слушают в ОАСК Киева. Их разоблачили 6 апреля 2021 года. Во время обысков у адвокатов нашли предметы, похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, более 3,7 млн дол. США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.
Обвинительный акт в антикоррупционный суд был направлен 14 марта 2022 года.
- 6 апреля 2021 года детективы НАБУ взяли с поличным родного брата судьи Павла Вовка, против которого ведут дело по захвату власти. Брат Вовка – Юрий Зонтов задержан на взятке в $100 тыс.
- Зонтов сам заявил при задержании, что работает в СВР.
- 7 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение брату главы ОАСК Павла Вовка Юрию Зонтову
- В СВР подтвердили, что Юрий Зонтов – их сотрудник, и пообещали сотрудничать с НАБУ в расследовании его взяточничества.
- Суд арестовал брата главы Окружного админсуда Павла Вовка Юрия Зонтова до 4 июня с альтернативой залогу в 35 млн 185 тыс. грн
- Высший антикоррупционный суд арестовал еще одного адвоката, которого задержали вместе с братом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка – Юрием Зонтовым
- За Донца, которого задержали вместе с братом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка – Юрием Зонтовым, внесли залог в размере более 2,95 млн грн.
- Служба внешней разведки уволила подозреваемого в коррупции брата главы Окружного админсуда Киева Юрия Зонтова.
- 20 сентября 2021 года НАБУ вручило первое подозрение по возобновленной статье за е-декларирование – брату главы ОАСК Зонтову.
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