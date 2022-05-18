Об этом сообщила САП в телеграме.

"По ходатайству прокуроров САП Высшим антикоррупционным судом для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины передано свыше $3,7 млн долларов, почти 846 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов и 242 тыс. грн, которые были изъяты и арестованы в рамках расследования уголовного производства в отношении двух адвокатов, которых в апреле прошлого года уличили в просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды", - отметили в ведомстве.

За $100 тыс. долларов адвокаты обещали "решить" вопрос с вынесением решения по делу, которое слушают в ОАСК Киева. Их разоблачили 6 апреля 2021 года. Во время обысков у адвокатов нашли предметы, похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, более 3,7 млн дол. США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.

Обвинительный акт в антикоррупционный суд был направлен 14 марта 2022 года.

6 апреля 2021 года детективы НАБУ взяли с поличным родного брата судьи Павла Вовка, против которого ведут дело по захвату власти. Брат Вовка – Юрий Зонтов задержан на взятке в $100 тыс.

Зонтов сам заявил при задержании, что работает в СВР.

7 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение брату главы ОАСК Павла Вовка Юрию Зонтову

В СВР подтвердили, что Юрий Зонтов – их сотрудник, и пообещали сотрудничать с НАБУ в расследовании его взяточничества.

Суд арестовал брата главы Окружного админсуда Павла Вовка Юрия Зонтова до 4 июня с альтернативой залогу в 35 млн 185 тыс. грн

Высший антикоррупционный суд арестовал еще одного адвоката, которого задержали вместе с братом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка – Юрием Зонтовым

За Донца, которого задержали вместе с братом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка – Юрием Зонтовым, внесли залог в размере более 2,95 млн грн.

Служба внешней разведки уволила подозреваемого в коррупции брата главы Окружного админсуда Киева Юрия Зонтова.

20 сентября 2021 года НАБУ вручило первое подозрение по возобновленной статье за е-декларирование – брату главы ОАСК Зонтову.

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