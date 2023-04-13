Украинским военным нужны рации (СБОР ЗАКРЫТ!!!)
Призываем присоединиться к срочному сбору на закупку современных раций для военных 74-го батальона 102-й отдельной бригады, которая находится в Запорожской области на передовой
(СБОР ЗАКРЫТ!!!)
"Благодарим наших зрителей и читателей за поддержку нашего сбора на рации! Вы абсолютно невероятны! Мы никак не могли ожидать, что так быстро благодаря вам закроем этот сбор. Мы вместе совершили предпасхальное чудо для наших защитников. Менее чем за сутки мы собрали необходимую сумму для приобретения средств связи. Каждая гривна приближает нас всех к Великой Победе! Оборудование закупается и скоро направится к нашим котикам", — сообщили организаторы сбора.
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Бойцы ежедневно имеют прямой контакт с врагом всей страны, им нужна надежная связь. Для коммуникации они нуждаются в рации и запасных аккумуляторах на них, поскольку "на нуле" это расходный материал. Переговоры военных по рации могут стать спасением, помочь своевременно выявить сосредоточение противника и передать важную информацию, тем самым спасти жизнь.
Наша цель: 150 000 грн.
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