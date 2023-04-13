(СБОР ЗАКРЫТ!!!)

"Благодарим наших зрителей и читателей за поддержку нашего сбора на рации! Вы абсолютно невероятны! Мы никак не могли ожидать, что так быстро благодаря вам закроем этот сбор. Мы вместе совершили предпасхальное чудо для наших защитников. Менее чем за сутки мы собрали необходимую сумму для приобретения средств связи. Каждая гривна приближает нас всех к Великой Победе! Оборудование закупается и скоро направится к нашим котикам", — сообщили организаторы сбора.

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Бойцы ежедневно имеют прямой контакт с врагом всей страны, им нужна надежная связь. Для коммуникации они нуждаются в рации и запасных аккумуляторах на них, поскольку "на нуле" это расходный материал. Переговоры военных по рации могут стать спасением, помочь своевременно выявить сосредоточение противника и передать важную информацию, тем самым спасти жизнь.

Наша цель: 150 000 грн.

Реквизиты:

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ПриватБанк: 5168 7456 1421 8615

Верим, что все выйдет!

Поможем защитникам вместе!