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Украинским разведчикам, которые готовили операцию по вагнеровцам, аннулировали загранпаспорта, - "Схемы"

26 ноября, 2021 пятница
07:45
Общество Дело "вагнеровцев"

Пограничники ограничивали выезд из страны пяти разведчиков, готовивших спецоперацию по задержанию вагнеровцев

Об этом говорится в расследовании "Схем".

"Выезд из страны – запретить, паспорта – уничтожить. Нет, это не ограничение для преступников в розыске. Под такие "санкции" попали украинские разведчики, которые непосредственно готовили спецоперацию по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнер", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, один из разведчиков в мае 2021 года пытался уехать из страны, но его не выпустили, а паспорт изъяли. Как объяснили пограничники, это было сделано на основании письма-поручения от Миграционной службы.

Журналисты провели расследование и получили в свое распоряжение письмо, ограничивавшее выезд пятерых разведчиков ГУР МО из страны - включая бывшего главу разведки Василия Бурбу.

В письме говорится, что паспорта разведчиков якобы оформлены с нарушением законодательства, а потому подлежат изъятию.

В Миграционной службе отметили, что письмо с такими реквизитами и таким содержанием вообще никогда не готовили и не посылали в Пограничную службу.

"Письмо от 19 февраля 2021 года по таким реквизитам о признании недействительными паспортов гражданина Украины для выезда за границу ... в Государственной миграционной службе не создавалось, ... не подписывалось, не регистрировалось и не направлялось в Государственную пограничную службу", - говорится в ответе ДМС.

Журналистское расследование установило, что решение о запрещении выезда пограничники приняли, опираясь на сфальсифицированный документ.

По результатам проверки пограничники удалили записи о недействительности паспортов разведчиков из межведомственной системы "Аркан".

Один из разведчиков в комментарии Радио Свобода заявил, что изъятие его паспорта могло быть продолжением административного давления со стороны властей на разведчиков, проводивших спецоперацию по вагнеровцам.

Согласно письму, недействительными признали загранпаспорта разведчиков Юрия Семенюка, Романа Червинского, Игоря Дзеры и тогдашнего руководителя ГУР МОУ Василия Бурбы. Все они принимали непосредственное участие в спецоперации. Есть в письме и паспорт на имя Василия Месхи. Как установили журналисты – это документ-прикрытие, которое имел начальник военной разведки Василий Бурба.

В письме говорится, что паспорта разведчиков якобы оформлены с нарушением законодательства, а потому подлежат изъятию.
 

  • Напомним, 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧПК Вагнера.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что расследование Bellingcat по вагнеровцам не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".
  • 18 ноября шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал, что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ЧПК Вагнера.
  • Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, не имеющим оправдания.
  • Бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака приказал перенести активную фазу операции по вагнеровцам.

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Вагнергейт
Схемы
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