Об этом информируют на правительственном портале.

"На сегодняшний день украинские женщины имеют возможность воспользоваться программами поддержки, которые ввело Правительство, чтобы реализоваться в сфере бизнеса. В частности, могут взять микрогрант до 250 тыс. грн на старт или развитие собственного дела. Более 7 тысяч женщин подали заявки на микрогранты через портал Дия, почти полторы тысячи предпринимателей получили такую финансовую поддержку от государства в прошлом году", - сказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная на Региональной консультации для Украины с целью подготовки к 67-й сессии Комиссии по положению женщин.

В этом году также планируется расширить эту программу и дать возможность женам ветеранов взять микрогрант до 500 тыс. гривен для развития семейного бизнеса.

"Кроме того, с апреля предложим украинкам воспользоваться грантовой программой "Старт в ІТ" для овладения новейшими технологиями, чтобы быть более успешными и конкурентными на рынке труда", - добавила Бережная.

Бюджетом 2023 года на программу микрогрантов "Собственное дело" предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит помочь 10 тыс. украинцам, около половины из них получат предприниматели. В прошлом году 43% микрогрантов получили именно женщины.

Справочно. Региональные консультации для Украины организованы в рамках 67-й сессии Комиссии по положению женщин (КСЖ) в 2023 году, темой которой является "Инновации и технологический прогресс, а также образование в цифровую эпоху для достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девушек ".