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Украинским нардепам, за некоторыми исключениями, запретили ездить в Польшу, – Onet

5 сентября, 2023 вторник
14:00
Украина

Украинским нардепам запретили ездить в Польшу. Исключения составляют только служебные командировки в составе парламентских делегаций в Совет Европы, НАТО и т.д.

Об этом пишет польское издание Onet со ссылкой на источники, в том числе и украинские.

В частности, нардеп от "ЕС" Николай Княжицкий, который должен присутствовать на Экономическом форуме в польском городе Карпач, заявил, что его не отпустят за границу.

"За последнюю неделю многие украинские депутаты отказались от участия (в форуме, - ред.), - пишет издание.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч подтвердил журналистам факт запрета, но отметил, что есть исключения.

"Поездки полностью не запрещены, они (депутаты, – ред.) могут ездить в официальные командировки в составе парламентских делегаций в Совет Европы, НАТО и в рамках межпарламентского сотрудничества по официальному приглашению парламентов других стран", - сказал дипломат.

Причиной, вероятно, конфликт между странами относительно эмбарго на импорт зерна из Украины, пишет издание.

Запрет на импорт зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

25 августа министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс сказал, что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. Польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок.

Украина называет эмбарго-блокадой и требует снять все ограничения.

Новости
Польша
зерно
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