Украинским мужчинам 18-60 лет не разрешается покидать страну, - руководитель Львовской таможни

Об этом он написал в Facebook.



"В связи с военным положением, мужчины – граждане Украины, в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства", – отметил он.



Меньшиков попросил украинцев не создавать панику и не пытаться самовольно пересекать границу.