"Украинским лидерам пора прекратить оскорблять венгров": МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за заявлений властей

Об этом говорится в его сообщении в Facebook.

"Заявления об установлении тоталитарных режимов, соучастии в войне и жалости к свободе венгерского народа неприемлемы! Украинским лидерам пора прекратить оскорблять Венгрию и принять к сведению волю венгерского народа. Для того, чтобы сделать это ясным и понятным, сегодня утром мы пригласили посла Украины в Будапе в МИД", - написал Сийярто.

Он отметил, что Венгрия осуждает военную агрессию и поддерживает суверенитет Украины.

"Мы пустили сотни тысяч беженцев, спасающихся бегством, и мы доставляем сотни тонн продовольствия и другой помощи в рамках крупнейшей гуманитарной операции в истории нашей страны", - подчеркнул Сийярто.



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По его словам, безопасность венгерского народа имеет первостепенное значение.

"Мы не хотим рисковать миром и безопасностью венгерского народа, поэтому мы не будем поставлять оружие и не будем голосовать за энергетические санкции. По всем этим вопросам венгерский народ ясно выразил свое мнение в воскресенье и принял ясное решение. Я думаю, что все было достаточно ясно и понятно", – добавил он.

Сийярто заявил, что понимает, что у украинцев был бы другой интерес, и он не собирается с ними спорить.

"У них на первом месте интересы украинцев, а у нас на первом месте интересы венгерского народа. Однако мы не можем обойти вниманием одну вещь: никто не может позволить себе квалифицировать демократическое решение венгерского народа", - подчеркнул министр.

Недавно Зеленский осудил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, едва ли не единственного в Европе откровенно поддерживающего действия Путина.

Впоследствии Орбан, открыто названный оппонентами Зеленского и "бюрократов Брюсселя", в четвертый раз победил на выборах .

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