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"Украинским детям – украинскую книгу": за год действия акции читатели в Европе получили почти 600 тыс. учебников

22 мартa, 2023 среда
18:11
Культура

За год украинские дети в европейских странах получили почти 600 тыс. книг благодаря благотворительной акции

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

В рамках акции "Украинским детям – украинская книга!", которая продолжается в течение года, читатели в Украине и более 20 европейских странах получили уже почти 600 тыс. экземпляров учебников, учебных пособий, художественной литературы.

"Многие вещи во время войны были уникальными и я рад, что хорошие инициативы продолжаются и в этом году. Мы благодарны всем, кто присоединился, в частности издателям. Эта акция фактически волонтерская, а издатели, такие как "Фолио", "Утро", "Образование", "Антология", "Азбука", "Черные овцы", "Книга ХХІ века", издательство "Учебники и пособия" объединились, чтобы наши дети и переселенцы могли получать украинскую книгу. Не секрет, что книгу россияне тоже считают оружием. Мы видели, как на оккупированных территориях они пытались уничтожить книги на украинском языке. Поэтому важно продолжать эту инициативу и для деоккупированных территорий, и для пунктов несокрушимости, для украинских военных", - считает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Украинские книги получили читатели в Бельгии, Франции, Словакии, Польше, Австрии, Хорватии, Чехии, Румынии, Албании, Венгрии, Германии, Республике Кипр, Великобритании, Нидерландах, Словении, Норвегии, Дании, Литве, Испании, Италии, Греции, Швейцарии, Азербайджане, Молдове и Швеции.

Также во Франции и Германии переводят книги современных украинских авторов, а своих писателей – на украинский язык. На это отдельно выделяют деньги.

"Нидерланды передали нам тысячи экземпляров качественных европейских книг. Этот проект мы назвали "Украинской молодежи - европейскую книгу". Кроме того, мы реализуем книжные проекты с другими партнерами. Например, "Украинская книжная полочка" вместе с Министерством культуры и информационной политики и Первой леди Еленой Зеленской. 32 страны имеют качественную украинскую литературу в рамках этого проекта. Географию этого проекта мы будем расширять", – рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Продолжением акции стала инициатива "Украинским защитникам – украинская книга", которая стартовала 17 февраля этого года. Ее цель – пополнять современной украинской литературой библиотечные фонды медицинских учреждений, где лечатся и проходят реабилитацию воины. Первая партия из тысячи экземпляров книг уже поступила в госпитале.

  • Напомним, министерство культуры ранее отчитывалось о начале процесса извлечения пропагандистской русской литературы из библиотек Украины.
  • К ноябрю 2022 года из украинских библиотек изъяли более 10 млн  книг, написанных на русском языке.
Общество
Мир
образование
война с Россией
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