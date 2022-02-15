Украинским чиновникам могут запретить выезд из страны на период военного положения
Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект, предусматривающий запрет на выезд из страны чиновникам на период военного положения
Об этом сообщает представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в Telegram.
Законопроектом предлагается в период военного положения ограничить выезд из Украины:
- народным депутатом;
- членам КМУ, чиновникам;
- председателям ОГА, РГА;
- государственным служащим категории "А";
- руководителям ЦОИВ в т.ч. со специальным статусом;
- руководителей предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности;
- руководителям предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.
"Убеждена, что в решающие для государства времена судьи Конституционного суда должны обеспечить возможность принятия решений безотлагательно", - написала она.
- Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что согласно данным 14 февраля из Украины выехали 23 народных депутата.
- Находящиеся за рубежом народные депутаты из фракции "Слуга Народа" должны срочно вернуться для участия в пленарной неделе. Такое распоряжение они получили от своего руководства 13 февраля 2022 года.
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