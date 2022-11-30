Об этом пишет украинская служба BBC.

Согласно новому польскому законопроекту украинцы, проживающие в "коллективных жилых центрах", должны компенсировать часть стоимости своего проживания.

Отмечается, что беженцы из Украины должны платить 50% от стоимости размещения и питания, если живут в государственных центрах более 120 дней. Однако сумма компенсации не должна превышать 40 злотых в сутки.

Те, кто проживает более 180 дней, должны заплатить 75%, однако не более 60 злотых в день.

BBC передает, что законопроектом предусмотрены исключения для украинцев, которые не способны зарабатывать на жизнь по возрасту или болезни, а также для беременных женщин.

"Правительство хочет, чтобы новый порядок начал действовать с 1 марта. Закон должен принять сейм, но ожидается, что депутаты легко за него проголосуют", – пишет BBC.

Польша решила изменить стратегию в отношении украинских беженцев, чтобы стимулировать людей оставаться в Украине, а уехавших возвращаться на Родину. Страна поможет оборудовать модульное жилье в Украине.

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