Украинским беженцам в Польше необходимо будет частично оплачивать проживание в коллективных центрах
Кабмин Польши одобрил законопроект, по которому украинские беженцы, некоторое время проживающие в государственных коллективных центрах, должны частично платить за проживание
Об этом пишет украинская служба BBC.
Согласно новому польскому законопроекту украинцы, проживающие в "коллективных жилых центрах", должны компенсировать часть стоимости своего проживания.
Отмечается, что беженцы из Украины должны платить 50% от стоимости размещения и питания, если живут в государственных центрах более 120 дней. Однако сумма компенсации не должна превышать 40 злотых в сутки.
Те, кто проживает более 180 дней, должны заплатить 75%, однако не более 60 злотых в день.
BBC передает, что законопроектом предусмотрены исключения для украинцев, которые не способны зарабатывать на жизнь по возрасту или болезни, а также для беременных женщин.
"Правительство хочет, чтобы новый порядок начал действовать с 1 марта. Закон должен принять сейм, но ожидается, что депутаты легко за него проголосуют", – пишет BBC.
- Польша решила изменить стратегию в отношении украинских беженцев, чтобы стимулировать людей оставаться в Украине, а уехавших возвращаться на Родину. Страна поможет оборудовать модульное жилье в Украине.
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