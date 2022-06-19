English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная беженцы из Украины Украинским беженцам в испанской Валенсии сказали уехать на лето, чтобы освободить место для туристов

Украинским беженцам в испанской Валенсии сказали уехать на лето, чтобы освободить место для туристов

19 июня, 2022 воскресенье
22:39
беженцы из Украины

Украинцев, нашедших убежище в прибрежных районах Валенсии, просят покинуть свои дома с наступлением летнего сезона

Об этом сообщает España TOPNews.

Общественная ассоциация "Калина", созданная для того, чтобы помочь украинцам поселиться в Валенсии, сообщила о всплеске запросов о помощи с переселением людей с приближением лета. Издание сообщает, что владельцы помещений, временно приютивших беженцев из Украины, сказали искать новое место для проживания на лето.

Отмечают, что те люди, которые прошли через официальные организации, такие как Красный Крест и Каритас, находятся в большей безопасности, чем те, кто организовал проживание самостоятельно. Они больше рисковали быть брошенными.

Представители общественной организации говорят, что людям, предлагавшим разместить беженцев, "говорили, что они получат какую-то помощь от учреждений, но прошло несколько месяцев, а этого не было".

Благотворительные организации отмечают, что уровень поддержки, необходимой для борьбы с этими уязвимыми женщинами и детьми, остается значимым, поскольку война продолжает бурлить в Украине, и необходима дополнительная помощь со стороны испанских властей.

  • 17 мая королевская семья вместе с принцессой посетили общину украинских беженцев в Мадриде.
  • 22 мая государственная правительственная организация Испании подписала соглашение с Испанским Красным Крестом, согласно которому предоставит доступ к своим онлайн-курсам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Испания
Читайте также:
Олексій Данілов
18 июня, 2022 суббота
Не понимаю, с какого испугу Подоляк стал голосом армии – видел его только на пеньках у Януковича, - Данилов
Лукашенко
18 июня, 2022 суббота
"Будут трещать такие страны, как Беларусь, Чехия, Австрия, Швейцария": Лукашенко рассказал о разговорах с Путиным и анонсировал передел мира
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
18 июня, 2022 суббота
Токаев отказался от российского ордена, - СМИ
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.49
    Покупка 34.49
    Продажа 35.36
  • EUR
    Покупка 35.94
    Продажа 37.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
19 июня
23:10
На фото Владимир Зеленский
"Украинские врачи – это множество примеров чрезвычайного героизма": Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником
22:46
На Востоке ВСУ уничтожили самоходную артиллерийскую установку россиян
22:31
Аналитика
HIMARS на Востоке позволит ВСУ контролировать всю линию фронта. Колонка Сергея Згурца
22:28
Украина повезет выставку уничтоженной российской техники по столицам Европы, - Резников
22:10
На фото Эймон Гилмор с полицией и прессой
Спецпредставитель ЕС по правам человека посетил Бучу и Ирпень
22:04
Шмигаль назвал преимущества Украины от статуса кандидата в члены ЕС
21:44
Франция пытается разблокировать вето болгар по поводу начала переговоров о вступлении в ЕС с Северной Македонией
21:39
На фото оружие, идентифицированное журналистами
The New York Times: Большинство оружия, которое использует Россия, является неуправляемым
21:29
РосСМИ заявили о перевозке из ОРДЛО в СИЗО Москвы пленных командиров из Азовстали
20:59
В Раде призывают президента и правительство к переговорам о списании госдолга
20:52
Владимир Путин
"Бешеных собак невозможно вылечить. Их следует убить", - Чубаров о Путине
20:28
"Процесс двигается": Кулеба о возобновлении работы МакДональдз в Украине
20:19
Эксклюзив
На фото глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Россияне более 3 месяцев не могут пройти 30% оставшейся подконтрольной Украине Луганской области, - Сергей Гайдай
20:06
На фото БТР M113 AS4
Австралия отправила в Украину 4 бронемашины M113AS4
20:04
Глава МИД Италии раскритиковал свою партию за желание перестать поставлять оружие Украине, - СМИ
19:59
Россия нанесла ракетный удар по Очакову. Целили в порт
19:56
Казахстан блокирует транзит российского угля, а Россия перестала отгружать казахскую нефть
19:52
Александр Щеголев
Экс-начальник СБУ Киева Щеголев, обвиняемый в расстреле Майдана, сбежал из Украины, - СМИ
19:36
Эксклюзив
Изменения в России неизбежны: кто-то готовится заменить Путина, а кто-то не хочет быть крайним, - Марк Фейгин
19:32
В Черниговской ОВА предупредили о возможных ракетных ударах врага по железной дороге
19:26
Эксклюзив
Мелитополь
В Запорожье враг ведет информационно-диверсионную работу, - глава ОВА Старух
19:25
На фото уничтожена военная техника оккупантов
ВСУ отбили вражеский штурм в Донецкой области, продолжаются бои за Северодонецк, - Генштаб
19:19
Оккупанты захватили Запорожский железорудный комбинат, в ОВА заявляют об опасности заражения вод
19:14
Италия сможет пережить зиму без российского газа, - глава энергетической компании Eni
19:13
Рефат Чубаров в эфире Эспрессо
Уничтожение Керченского моста является военной необходимостью, - Чубаров
18:57
На фото дорожный трафик в Киеве
Нацполиция будет привлекать водителей и пассажиров такси для поиска пропавших детей
18:37
На фото указатель улиц на углу Дерибасовской и Пушкинской
Труханов не поддерживает переименование улицы Пушкинской в Одессе
18:15
Эксклюзив
Глен Грант
Война продлится от полугода до года, – британский военный эксперт Глен Грант
18:02
В Киеве возобновят автомобильное движение между мостами Метро и Патона
17:59
Из-за схождения вагонов в Черкасской области изменен маршрут нескольких поездов
17:59
Эксклюзив
Токаев с Путиным
Казахстан является одной из целей Путина, - полковник Костенко
17:54
Визы для посещения Украины россияне будут получать через третью страну
17:32
За рубежом сейчас 15% украинских школьников
17:28
Олаф Шольц
Шольц призвал модернизировать ЕС, чтобы облегчить принятие новых членов
17:27
Эксклюзив
На Западе боятся, что перенесение войны на территорию России будет стимулировать россиян к общей мобилизации, - Виктор Чумак
17:21
Рада освободила военнослужащих от уплаты военного сбора
17:09
Все новостройки будут иметь надежные бомбоубежища. Закон принят за основу
17:05
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко
"Дискредитуют подобными действиями президента". Мэра Чернигова Атрошенко не выпустили в Польшу, где он должен был договариваться о помощи в восстановлении города
16:56
Болгария начала получать газ из Азербайджана взамен российскому, - СМИ
16:51
Россияне создали в Мелитополе псевдоуниверситет и приказывают "переоформляться" в нем местным студентам
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV