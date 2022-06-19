Украинским беженцам в испанской Валенсии сказали уехать на лето, чтобы освободить место для туристов

Об этом сообщает España TOPNews.

Общественная ассоциация "Калина", созданная для того, чтобы помочь украинцам поселиться в Валенсии, сообщила о всплеске запросов о помощи с переселением людей с приближением лета. Издание сообщает, что владельцы помещений, временно приютивших беженцев из Украины, сказали искать новое место для проживания на лето.

Отмечают, что те люди, которые прошли через официальные организации, такие как Красный Крест и Каритас, находятся в большей безопасности, чем те, кто организовал проживание самостоятельно. Они больше рисковали быть брошенными.

Представители общественной организации говорят, что людям, предлагавшим разместить беженцев, "говорили, что они получат какую-то помощь от учреждений, но прошло несколько месяцев, а этого не было".

Благотворительные организации отмечают, что уровень поддержки, необходимой для борьбы с этими уязвимыми женщинами и детьми, остается значимым, поскольку война продолжает бурлить в Украине, и необходима дополнительная помощь со стороны испанских властей.

17 мая королевская семья вместе с принцессой посетили общину украинских беженцев в Мадриде.

22 мая государственная правительственная организация Испании подписала соглашение с Испанским Красным Крестом, согласно которому предоставит доступ к своим онлайн-курсам.

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