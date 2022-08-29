Украинским беженцам в Британии не будут продолжать программу компенсации жилья, - The Guardian

Об этом сообщает издание The Guardian.

По информации СМИ, вскоре для переселенцев из Украины, пробывших в Великобритании более шести месяцев, перестанет действовать правительственная программа "Дома для украинцев".

Известно, что правительство платит 350 фунтов стерлингов ежемесячно владельцам домов, согласившихся принять украинцев. Правительство не собирается продолжать действие программы или объявлять дополнительные меры поддержки для таких спонсоров.

По данным правительства, по программе "Дома для украинцев", которая работает с марта, в Великобритании находятся около 84 тысяч человек. Около 15–21 тысяч украинцев могут лишиться временного убежища к зиме. Часть семей и принимающих организаций сообщали, что им нужна дополнительная поддержка от правительства, иначе они не смогут принимать беженцев.

Согласно предварительной оценке Бюро национальной статистики Великобритании, 42% беженцев из Украины смогли трудоустроиться на новой территории – в противовес 9% в апреле. Данные по украинским беженцам собирались с 20 июля по 4 августа 2022 года.

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