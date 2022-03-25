Украинским беженцам разрешили привозить домашних животных в Северную Ирландию

Об этом сообщает BBC.



Владельцы домашних животных, которые выезжают из Украины из-за войны, теперь могут использовать экстренную лицензию для въезда, поэтому обычные правила путешествия с домашними животными не применяются.



Если возможно, людей просят заранее сообщить об этом Департаменту сельского хозяйства, экологии и сельских дел Северной Ирландии. Отдел будет проводить проверку животных и покрывать расходы на любые необходимые карантинные и медицинские процедуры.



Отмечается, что домашним животным, которые едут в Ирландию или в другое место в Соединенном Королевстве, будет разрешено продолжать путешествие, если они выполнят требования проверки на соответствие. В противном случае они будут доставлены к месту назначения одобренным перевозчиком. Также об этом проинформируют местные органы власти.

Напомним, Швейцария упразднила карантин для животных, которых привозят украинские беженцы.