Украинским беженцам подарят 100 билетов на матч Уэльс – Украина, который состоится в Кардиффе

Об этом пишет BBC.

Решающий матч за выход на ЧМ-2022 состоится 5 июня.

Украинцы, жившие в Уэльсе до войны, призвали Футбольную ассоциацию Уэльса дать билеты тем, кто переехал из-за российского вторжения.

"Это будет возможность для нас подтвердить нашу поддержку Украины, когда она борется с неспровоцированным и жестоким актом войны России", – сказал первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд.

Издание сообщает, что билеты на стадион Cardiff City Stadium уже раскуплены. Также на игру приглашен посол Украины, а украинскую команду будет ждать поздравительное сообщение, когда она прибудет в аэропорт Кардиффа.

Украина вышла в финал плей-офф в среду, обыграв Шотландию со счетом 3-1 в Глазго, а теперь сыграет с Уэльсом за место на ЧМ-2022 в Катаре.

Уэльс надеется пройти квалификацию на турнир впервые с 1958 года. Украина вышла на свой первый и единственный чемпионат мира в 2006 году.

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