Украинским адвокатам предлагают разрешить ношение травматического оружия: комитет Рады поддержал законопроект
Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №4612, которым предлагается разрешить носить с собой травматическое оружие адвокатам
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
"Члены комитета признали соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства, законопроект №4612", - говорится в сообщении.
Законопроект предлагает предоставить право адвокату на приобретение, ношение, учет, хранение и применение устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.
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