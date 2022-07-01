Украинских защитников держат в изоляторах Москвы, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор СБУ, заместитель главы СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун рассказал, что ФСБ России производит фильтрацию и пытается вербовать пленных
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Пленными в России занимается военная разведка и ФСБ. Потому что у ФСБ есть изоляторы. Они часть наших бойцов и командиров держат в изоляторах в Москве. ФСБ осуществляет фильтрацию, пытается вербовать людей и получить оперативную информацию, которая может быть им интересна", - пояснил Ягун.
Также генерал-майор СБУ добавил, что увольнение "Азовцев" породило недоразумение в России.
"Было обращение жен и матерей Совета "Женщины из стали" и они просили тему увольнения "Азовцев" в печати и комментариях не поднимать потому, что тяжело и сложно идет разговор об обмене пленными", - заметил Ягун.
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